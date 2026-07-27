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lunedì 27 luglio 2026

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Ucraina, attacchi contro la Russia: colpite Belgorod e Rostov

Ucraina, attacchi contro la Russia: colpite Belgorod e Rostov
Vigili del fuoco estinguono le fiamme dopo un attacco di droni ucraini su Belgorod. (Belgorod Region Governor Vyacheslav Gladkov Telegram channel via AP)
Redazione
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Quasi 20 feriti in due distinti raid di droni

L’Ucraina ha colpito in territorio russo. Durante la notte, droni di Kiev hanno colpito Belgorod, provocando almeno 12 feriti. Danneggiato un edificio residenziale, in fiamme 15 auto parcheggiate. “Un’abitazione è stata parzialmente distrutta e diversi condomini hanno subito danni”, ha spiegato su Telegram il Comando Operativo dell’Oblast di Belgorod. La regione si trova lungo il confine tra i due Paesi.

L’Ucraina ha attaccato anche altre città della Russia meridionale. A Rostov sul Don, per esempio, sono state udite delle esplosioni nella notte. Il sindaco Alexander Skryabin ha confermato i raid ucraini, affermando che un edificio residenziale è stato danneggiato a seguito di un attacco. Il governatore dell’Oblast di Rostov, Yuri Slyusar, ha riferito che una coppia sposata è morta, mentre altre cinque persone sono rimaste ferite. Due di loro, tra cui un adolescente, sarebbero in gravi condizioni. In fiamme anche dei magazzini e diverse abitazioni.

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