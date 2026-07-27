Ucraina, attacchi contro la Russia: colpite Belgorod e Rostov

L’Ucraina ha colpito in territorio russo. Durante la notte, droni di Kiev hanno colpito Belgorod, provocando almeno 12 feriti. Danneggiato un edificio residenziale, in fiamme 15 auto parcheggiate. “Un’abitazione è stata parzialmente distrutta e diversi condomini hanno subito danni”, ha spiegato su Telegram il Comando Operativo dell’Oblast di Belgorod. La regione si trova lungo il confine tra i due Paesi.

L’Ucraina ha attaccato anche altre città della Russia meridionale. A Rostov sul Don, per esempio, sono state udite delle esplosioni nella notte. Il sindaco Alexander Skryabin ha confermato i raid ucraini, affermando che un edificio residenziale è stato danneggiato a seguito di un attacco. Il governatore dell’Oblast di Rostov, Yuri Slyusar, ha riferito che una coppia sposata è morta, mentre altre cinque persone sono rimaste ferite. Due di loro, tra cui un adolescente, sarebbero in gravi condizioni. In fiamme anche dei magazzini e diverse abitazioni.