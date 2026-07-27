Stati Uniti, sparatoria a Seattle: 3 morti e 4 feriti

Ancora una sparatoria negli Stati Uniti. Domenica sera tre persone sono state uccise e altre cinque ferite durante il Bite of Seattle, festival gastronomico che ogni anno attira circa 350mila visitatori. La kermesse si teneva in un complesso di eventi vicino allo Space Needle. La polizia sta indagando e ha esortato i residenti a evitare la zona a nord-ovest del centro. Arrestato un sospettato che si è arreso sul posto, si cerca un secondo uomo, di cui però gli inquirenti non hanno una descrizione. Per la polizia si sarebbe trattato di una sparatoria tra le due persone sospettate e che quindi non ci sia nessuna minaccia per la popolazione complessiva

Gli spari sono esplosi intorno alle 18; agenti di polizia e squadre di soccorso sono intervenuti e hanno iniziato l’evacuazione dell’area. La portavoce dell’Harborview Medical Center, Susan Gregg, ha dichiarato che l’ospedale ha ricoverato quattro vittime, tra cui un bambino di 2 anni, un uomo di 23 anni e due donne adulte.