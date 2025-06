Il sacerdote antimafia: "Le vedette hanno iniziato a lanciare le pietre, qualcuno mi ha urlato prete infame"

Don Antonio Coluccia, sacerdote noto per il suo impegno contro lo spaccio di droga e la criminalità, soprattutto nelle periferie di Roma, ha scritto su X di essere stato minacciato e insultato nel quartiere Quarticciolo a Roma. “Tornato a Quarticciolo Roma. Ero lì per incontrare alcuni residenti esasperati dalla situazione. Le vedette hanno iniziato a lanciare le pietre e qualcuno mi ha urlato prete infame. Proseguirò il cammino. Le tenebre non prevarranno”, questo il suo post.

La solidarietà di Meloni per don Coluccia

“A don Antonio Coluccia va tutta la mia solidarietà. Chi sfida la criminalità con coraggio e difende la legalità non deve mai sentirsi solo. Siamo al tuo fianco, sempre“, ha commentato su Instagram la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

