Il bilancio delle vittime è destinato ad aumentare nei prossimi giorni

È in corso da stamani, intorno alle 5.30, un intervento dei vigili del fuoco per un incendio nella ditta Tofano, che si occupa di produzione pannelli fotovolitaici e coperture industriali di Cordignano, in provincia di Treviso. Le squadre sul posto, intervenute anche dai comandi limitrofi di Pordenone e Venezia e coordinate dal Funzionario Tecnico, stanno cercando di circoscrivere il grosso incendio per evitare che lo stesso si propaghi verso la zona adibita ad uffici e intacchi il capannone adiacente. Sul posto presenti anche Carabinieri e personale medico.Non risultano persone ferite.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata