La zona limitrofa è stata chiusa al traffico civile

Nel corso della mattina odierna, con il coordinamento della Questura di Roma, si è svolta un’esercitazione antiterrorismo nell’area dell’Ambasciata di Israele. Impiegati equipaggi delle Forze e Corpi di polizia, nonché dei Reparti Speciali delle Forze di Polizia e degli ulteriori attori coinvolti. L’area è stata cinturata a medio raggio per ragioni di sicurezza sia a beneficio degli operatori di polizia impegnati nelle operazioni che dei cittadini. L’attività operativa si è articolata nella gestione di un duplice scenario “ostile”, rispettivamente impattante sull’area esterna dell’Ambasciata e sui locali interni alla stessa. La simulazione, così come pianificata, prevede l’attivazione dei piani antiterrorismo codificati per la gestione di scenari critici emergenziali, e risponde alla esigenza di testare, con uno stress test, la resilienza del sistema sicurezza provinciale a dinamiche critiche, oggi attuali atteso lo scenario geo-politico internazionale, sebbene in assenza di specifici e concreti indicatori di rischio.

