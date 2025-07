Il Santo Padre andrà nel piccolo comune dei Castelli Romani dal 6 al 20 luglio

Castel Gandolfo si prepara a riaccogliere un Pontefice. Papa Leone XIV riprenderà infatti la tradizione papale di prendersi una pausa estiva fuori Roma e tornerà nel piccolo comune dei Castelli Romani dove gli abitanti e i fedeli attendono con ansia il suo arrivo. La tradizione, infatti, era stata interrotta da Papa Francesco che non avendo mai fatto vacanze in vita sua ha mantenuto l’abitudine di trascorrere le proprie ferie nella sua residenza abituale a Santa Marta. Leone si trasferirà nel ritiro papale dal 6 al 20 luglio per un periodo di riposo e poi di nuovo per alcuni giorni durante la festa cattolica dell’Assunzione in agosto.

Prevost risiederà a Villa Barberini, nel Borgo Laudato Si’. “Quando i papi vengono qui, vengono per riposare, per vivere un po’ più tranquillamente, ma anche per lavorare in un ambiente un po’ più fresco”, ha dichiarato il Rev. Tadeusz Rozmus, il parroco della chiesa principale di Castel Gandolfo. “Siamo molto contenti. La presenza del Santo Padre fa parte dell’identità della città di Castel Gandolfo”, ha invece sottolineato il sindaco della cittadina, Alberto De Angelis che ha poi aggiunto: “È un’esperienza unica avere il Santo Padre tra noi”.

