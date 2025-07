Le parole dell'agente Francesco D’Onofrio e del vice ispettore Marco Neri

Esplosione Roma: sono ricoverati al policlinico Umberto I di Roma l’agente Francesco D’Onofrio e il vice ispettore Marco Neri, entrambi presenti al momento dell’esplosione avvenuta a Via dei Gordiani, zona est della Capitale. Entrambi feriti ma coscienti, hanno raccontato la propria esperienza. Avevano appena portato in salvo le ultime due persone ancora disperse nel fumo, causato dalla fuga di gpl proveniente dall’interno di un deposito di Gpl annesso a una stazione di servizio al civico 34, quando sono stati travolti dall’esplosione e circondati dalle fiamme. In tutto sono 50 i feriti nell’incidente.

