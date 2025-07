Fabio Balzani, titolare della polisportiva Villa De Sanctis

“Per descrivere quello che ho visto, mi è sembrato un terremoto, questo è il termine giusto. Non ero fisicamente presente al momento (dell’esplosione) questa mattina, stavo arrivando, ma sul posto c’erano i miei collaboratori, c’era la ragazza che gestisce il centro estivo e otto bambini del campo estivo che sono stati portati nella nostra struttura alle 7.30. Se fosse successo, come ho già detto a tutti, un’ora dopo, alle 8.30, sarebbe stata una catastrofe”. Questo il commento del presidente della polisportiva Villa De Sanctis, Fabio Balzani, commentando l’esplosione avvenuta a Roma, in via dei Gordiani, nel quartiere Prenestino a Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata