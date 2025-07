Interessato un deposito di gas in via dei Gordiani in zona Prenestino

Un’esplosione ha interessato un deposito di gas in via dei Gordiani in zona Prenestino, a Roma. Ci sarebbero oltre 20 feriti. Alcune automobili sarebbe andate in fiamme. Il deposito e la stazione di rifornimento di gas Gpl dove si è verificata l’esplosione si trovano accanto ad una scuola. Nelle immagini la colonna di fumo dopo la deflagrazione e l’arrivo dei soccorsi.

