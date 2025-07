La testimonianza del Maresciallo Maggiore Antonino Giorgio

“Al momento della seconda esplosione la prima persona che ho visto di spalle l’ho trascinata via per soccorrerla. Qualcuno è rimasto ferito, purtroppo più di me”, il Maresciallo Maggiore Antonino Giorgio racconta così le operazioni di soccorso dopo l’esplosione del distributore di gpl di Via dei Gordiani a Roma questa mattina. Sulla nuca ancora il segno dell’ustione coperto da una benda e sul braccio la fasciatura dopo il prelievo di sangue. “Mentre tentavo di soccorrere i feriti, l’onda di calore mi ha colpito”, dice ai cronisti appena tornato sul luogo dell’esplosione dopo la medicazione. “Quello che si è visto sembrava proprio uno scenario di guerra. Mi dispiace solo che non siamo riusciti a portare via più persone. Mi vengono le lacrime se penso ai colleghi della polizia, dei vigili del fuoco e del 118 feriti più di me”, conclude il militare.

