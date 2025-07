I presidi posizionati in aree strategiche del centro città

A Roma martedì le temperature hanno toccato i 40 gradi e la Croce Rossa, nell’ambito del piano della Protezione Civile per l’emergenza caldo, ha allestito presidi con tende climatizzate, che offrono un servizio di prima assistenza e informazione sociosanitaria a turisti e residenti. I punti, che distribuiscono bottigliette d’acqua sono attivi nel centro della Capitale, in piazza Pia, piazza dell’Arco di Costantino e viale Fori Imperiali 1.

Il Ministero della Salute ha emesso allerte rosse per il caldo in 17 città italiane, tra cui Roma, Firenze, Torino e Milano. Martedì è attivo anche un posto di accoglienza e assistenza per fragili e disabili presso il Lungotevere Castello.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata