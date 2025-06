Il termometro sfiora i 40 gradi: turisti e residenti cercano refrigerio tra fontane e ventilatori

E’ un weekend bollente a Roma, come in gran parte d’Italia. La capitale è tra le 18 città da bollino rosso con il termometro che sfiora i 40 gradi. Turisti e residenti, da Piazza di Spagna ai Fori Imperiali passando per il Vaticano, cercano refrigerio nelle fontane e nell’aria diffusa da ventilatori mentre quasi tutti sono muniti di bottigliette d’acqua per idratarsi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata