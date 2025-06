Il sindaco Della Ragione: "Vanno messi in sicurezza partano subito i cantieri"

“È stata una scossa molto forte che ha preoccupato i cittadini. Abbiamo una difficoltà sui costoni che continuano a cedere a ogni scossa come accaduto oggi a Pennata. Bisogna fare presto per mettere in sicurezza i costoni ma servono i fondi”. Sono le parole del sindaco di Bacoli, in provincia di Napoli, Josi Gerardo Della Ragione, a LaPresse a margine della riunione presso il Centro Operativo Comunale dopo il terremoto ai Campi Flegrei.

