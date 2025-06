La scossa avvertita nettamente anche al centro direzionale del capoluogo partenopeo

Scossa di terremoto avvertita anche a Napoli alle 12.47 di questa mattina, con epicentro ai Campi Flegrei. La magnitudo segnalata al momento sul sito dell’Ingv è di 4.6.

Le coordinate geografiche (lat, lon) sono: 40.8075, 14.0843 ad una profondità di 5 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli).

Il sisma ha un epicentro di 5 chilometri nella zona di Bacoli, ma è stata avvertita in numerosi quartieri di Napoli, come al Centro direzionale e alla Ferrovia. Al momento non si segnalano danni a cose o persone ferite.

Che cos’è il fenomeno del bradisismo che si verifica ai Campi Flegrei

Il bradisismo è un fenomeno che avviene “come se si aprisse la terra” e non è mai stato ‘sconosciuto’ agli abitanti di Pozzuoli e di tutta l’area dei Campi Flegrei, a Napoli, che dalla fascia costiera arriva fino ai quartieri di Pianura, Soccavo, Fuorigrotta. Anche il noto film in cui recita Sophia Loren, ‘La terra trema’, inizia con una battuta fuori campo: “Vicino al Vesuvio e alle ribollenti solfatare, nell’antica città di Pozzuoli, da tempo immemorabile la terra si muove salendo e scendendo lentamente, tanto che la gente che ci vive ci si è abituata”.

Sotto il mare e sotto la terra si estende una caldera con un diametro di 12 chilometri di cui 6 nel golfo di Pozzuoli, 6 nel sottosuolo. Un vulcano diverso da quello con la forma conica del Vesuvio, nato decine di migliaia di anni fa. Ora, però, questo fenomeno sta attraversando una ‘crisi’: le frequenti scosse che si sono susseguite indicano una ripresa del bradisismo.

Ma cosa é il bradisismo? È un fenomeno vulcanico caratteristico dell’area dei Campi Flegrei. Tra il 1970 e il 1972 e, successivamente, tra l’82 e l’84 l’area flegrea e Pozzuoli hanno assistito al sollevamento del suolo che, al termine, risultò essere più alto rispetto ‘al prima’ di 3,5 metri. Nel 1970, in seguito ai dissesti in aumento, il Rione Terra fu sgomberato. Solo qualche giorno prima, a febbraio, era stato predisposto un piano di emergenza: il Piano A prevedeva l’evacuazione della popolazione dalla parte bassa di Pozzuoli, il Piano B invece prevedeva l’evacuazione di tutta la cittadina.

Da sempre il bradisismo è stato accompagnato da sciami sismici più o meno forti.

