Il dirigente dei vigili del fuoco assicura: "Non c’è un rischio imminente di crollo"

Questa mattina intorno alle 6:30 è stato segnalato il cedimento dell’insegna “Generali” posta sulla sommità della torre Hadid di CityLife a Milano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno immediatamente messo in sicurezza l’area, evacuando la torre e le zone circostanti, che sono state transennate. “Abbiamo verificato che la struttura reticolare metallica che reggeva l’insegna ha ceduto”, ha spiegato l’ingegner Marco Grampella, dirigente dei vigili del fuoco di Milano. Le cause del cedimento non sono ancora chiare: “Potrebbe essersi rotto un giunto o una trave, ma al momento sono solo ipotesi”, ha aggiunto. La parte collassata si è adagiata sul tetto della torre ed è attualmente stabile. “Non c’è un rischio imminente di crollo, ma installeremo tiranti di sicurezza per evitare pericoli in caso di vento o pioggia”, ha precisato Grampella. Fino al completamento della messa in sicurezza l’area resterà chiusa al pubblico. La torre, ha rassicurato Grampella, è strutturalmente integra e non presenta danni, salvo una porta di ascensore danneggiata da un pilone. “Gli addetti alla sicurezza hanno sentito il rumore del crollo, ma la torre, progettata per resistere a forti sollecitazioni, non ha subito alcun danno strutturale. I rischi al momento sono legati solo ad eventuali cadute di pezzi”, ha concluso.

