Bomba d'acqua in località Chevril, viabilità sospesa

Cogne isolata oggi per il maltempo. A causa di una bomba d’acqua in località Chevril si sono verificate due frane che hanno ostruito per circa 800 metri la strada regionale 47 isolando il paese in provincia di Aosta. Al momento la viabilità è sospesa.

“Stanno lavorando per rimuovere i detriti della frana causata dal maltempo. Siamo momentaneamente isolati, ma la situazione è sotto controllo”, dice a LaPresse Franco Allera, sindaco di Cogne.

“Si è verificata una colata detritica che ha invaso parte della strada regionale 47, ma gli spessori sono bassi – afferma – A breve ci sarà anche un sorvolo per capire da dove sia partita la frana”.

La presidenza della Regione Valle d’Aosta “comunica che, in merito alla situazione della Sr 47 di Cogne, è stata istituita una finestra di passaggio per i mezzi tra le ore 12.30 e le ore 13.30, esclusivamente per le situazioni urgenti di spostamento”. “Al momento – si legge ancora in un comunicato – non viene garantita in giornata un’ulteriore finestra di passaggio. Proseguono nel frattempo i lavori di sgombero per consentire eventuali altre riaperture, condizioni meteo permettendo”. E’ stato organizzato un convoglio scortato solo in discesa con partenza dalla frazione di Epinel. I lavori di sgombero delle due piccole colate detritiche proseguiranno ancora nel pomeriggio.

Il precedente dell’alluvione nel 2024

La frana che ha colpito oggi Cogne arriva a un anno dalla grave alluvione che, anche in quel caso, causò il danneggiamento della strada regionale 47. La strada, unico collegamento con il fondo valle, in quel caso era stata distrutta dall’esondazione del torrente Grand Eyvia. Complessivamente, in due giorni, erano state trasportate al campo sportivo di Aymavilles 1.796 persone.

Bonelli: “Serve piano contro crisi climatica”

“A un anno esatto dall’alluvione che aveva già messo in ginocchio la Valle d’Aosta, oggi assistiamo all’ennesima conferma degli effetti sempre più gravi della crisi climatica. Frane, bombe d’acqua e dissesto idrogeologico colpiscono ancora, con particolare violenza le aree montane come Cogne, di nuovo isolate dopo le frane abbattutesi su Chevril. Mentre il territorio chiedeva sicurezza, la ministra Santanchè sognava eliporti per portare i turisti in elicottero a Cogne. Una proposta ridicola, scollegata dalla realtà, che rivela tutta l’arroganza e la superficialità con cui questo governo affronta i problemi veri del Paese. Oggi, a distanza di dodici mesi, non è stato fatto nulla: la situazione è la stessa, se non peggiore”. Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce nazionale di Europa Verde.

“È necessario che la regione prenda seriamente in considerazione il riutilizzo dell’antica ferrovia mineraria tra Pila e Cogne -prosegue Bonelli-. In situazioni di emergenza come questa, una linea alternativa alla strada può rappresentare una vera ancora di salvezza per residenti e turisti, oltre che un investimento lungimirante in mobilità sostenibile. Ad aprile scorso avevamo già assistito a disastri simili, in particolare nella Bassa Valle: non possiamo continuare a rincorrere le emergenze”.

“È urgente mettere in campo un piano strutturale per l’adattamento ai cambiamenti climatici, che parta dalla messa in sicurezza del territorio e dal rilancio di infrastrutture compatibili con l’ambiente e resilienti agli eventi estremi”, conclude.

