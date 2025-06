Al Colle della Maddalena detriti sulla strada, bloccato il traffico

Con il caldo record arrivano anche nubifragi ed eventi estremi, soprattutto al Nord. A Bardonecchia un morto per esondazioni.

I vigili del fuoco di Cuneo stanno intervenendo tra l’abitato di Argentera e il colle della Maddalena per il soccorso di alcune persone che stavano percorrendo la strada statale. A causa di un violento nubifragio una notevole quantità di detriti (terra e pietre) sono stati trascinati sulla sede stradale bloccando, poco a monte di Argentera, il traffico veicolare e rendendo impossibile la prosecuzione di macchine e autotreni in transito. A supporto della squadra Saf si sta recando sul posto una squadra di volontari e l’elicottero di Torino Drago 66.

Esondazione in atto del Rio Frejus a Bardonecchia. “Non avvicinarsi ai ponti, evitare gli spostamenti, in particolare in via Einaudi e Passeggiata Donatori di sangue. Seguite le indicazioni delle autorità locali” scrive il Comune sui social. “Il Sindaco Chiara Rossetti ordina di non uscire di casa e non utilizzare l’auto. Prosegue lo stato di massima allerta a Bardonecchia”. “È istituito il numero di telefono 348/1398950 per comunicare qualsiasi emergenza e necessità”.

La sindaca Chiara Rossetti ha firmato un’ordinanza, che dispone l’istituzione dell’area denominata “zona rossa” lungo il corso del torrente, con conseguente divieto d’accesso da parte della popolazione nelle rispettive aree interessate dall’evento. La sindaca “a tutti i cittadini presenti sul territorio del Comune di Bardonecchia, con effetto immediato, di non lasciare le proprie abitazioni per nessuna ragione”. “E’ istituita, inoltre, un’area di ricovero presso il Palazzetto dello Sport per chiunque ne abbia necessità. E’ disposta, inoltre, la chiusura al traffico delle vie nei pressi dei fiumi, a tutti i veicoli pubblici e privati, ad esclusione dei mezzi di soccorso;

• la chiusura al transito dei seguenti ponti sul Torrente Merdovine: o ponte Via Modane/Via Cavour “Madonna delle Grazie” o ponte incrocio via Modane/Via Montello o ponte incrocio Via Medail Alta/Viale Bramafam; o ponte incrocio Via Einaudi/Piazza De Gasperi; o ponte incrocio Via Montenero/Via Einaudi; o ponte incrocio Piazza Europa/Via Einaudi/Viale della Vittoria. o Ponte incrocio Via Torino/Via Susa”.

