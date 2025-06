I termometri continueranno a salire con un picco diffuso di 40°C. Dal ministero della Salute inviti alla prudenza

Weekend da bollino rosso per il caldo torrido da Nord a Sud in Italia. Sabato sono 17 le città con allerta massima per le ondate di calore e domenica saliranno a 21 con il termometro che potrà toccare punte di 40 gradi in varie località. Il Ministero della Salute ha emesso un bollettino di allerta meteo per il caldo di livello 3, il massimo che corrisponde al bollino rosso.

Questo comporta condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulle persone più fragili come gli anziani, i bambini molto piccoli e chi è affetto da malattie croniche. Dunque, un invito alla prudenza. Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. “Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione”, avverte il Ministero.

Le città “incandescenti” Il bollino rosso oggi è previsto per Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona. A queste se ne aggiungeranno domani, 29 giugno, altre 4: Catania, Civitavecchia, Rieti e Viterbo.

I ricoveri al Pronto Soccorso L’afa e l’aumento delle temperature hanno però già portato i primi effetti negativi: sono infatti aumentate le richieste di intervento al servizio 118, registrando un aumento degli accessi in Pronto Soccorso del 4% negli ultimi sette giorni.

Stop delle attività I sindacati, dal Nord al Sud del Paese, chiedono di mettere in campo ordinanze anti-caldo per fermare le attività lavorative nelle ore e nelle zone più a rischio, come in Sicilia.

