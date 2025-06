L'azione è stata rivendicata su Instagram dal gruppo Reclaimthetech

‘No space 4 Bezos’, ‘Fck Bzs’, ‘No Bezos No War’: sono alcune delle scritte proiettate ieri con il laser verde sulla facciata del Campanile di San Marco a Venezia. L’azione è stata rivendicata su Instagram dal gruppo Reclaimthetech, che ha pubblicato foto e video della protesta. “Oggi il campanile di San Marco manda un messaggio chiaro: No Space for Bezos no Space for War”, si legge nel post sul profilo della mobilitazione contro il matrimonio del fondatore e proprietario di Amazon con Lauren Sanchez. “Ci vediamo sabato 28 giugno alle 17.00 davanti alla Stazione S. Lucia per un grande corteo contro la guerra, per Venezia!”, scrivono gli attivisti.

