Le parole del segretario nazionale Cub e del presidente della comunità palestinese Lombardia

Lo sciopero dei lavoratori in protesta per gli stipendi troppo bassi e la lotta in sostegno alla popolazione di Gaza si uniscono a Milano, con un corteo partito da Piazza Santo Stefano e arrivato a Piazza della Scala, sede del comune.

Tra gli obiettivi, spiegano gli organizzatori, esprimere la contrarietà al piano ReArm Europe/Readness 2030. Walter Montagnoli, segretario nazionale Cub: “Siamo contro il genocidio di Israele a Gaza, stiamo assistendo a quello che diceva Papa Francesco, ossia una guerra mondiale a pezzi”. In piazza anche Khader Tamimi, presidente della comunità palestinese di Lombardia. “Stiamo pagando quanto accaduto in Europa con la Shoa e l’olocausto. Non è questo il modo per risolvere le cose, non è ammissibile”.

