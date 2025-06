Era affondato il 19 agosto 2024 causando la mote di sette persone

Dopo oltre 10 mesi questa mattina, intorno alle 11, il Bayesian è riemerso dalle acque di Porticello dove è affondato il 19 agosto 2024. I tecnici della Tmc Marine hanno sollevato lo scafo da una profondità di 49 metri e lo hanno portato a filo d’acqua per completare le operazioni di imbracatura del relitto, che domani verrà portato in secca nel porto di Termini Imerese.

Alle operazioni, costate oltre 25 milioni di euro, stanno lavorando una sessantina di persone. Nelle prossime ore cominceranno anche le operazioni per svuotare lo scafo dall’acqua, mentre i 18mila litri di carburante e olii verranno tolti una volta in secca.

Cosa è successo il 19 agosto 2024

Il Bayesian è affondato a Porticello, Palermo, il 19 agosto 2024. Nel naufragio sono morte sette persone su 22 a bordo: sei passeggeri e un membro dell’equipaggio. “La barca è affondata di prua”, “il veliero verosimilmente non è stato colpito non da una tromba marina, ma da downburst“. “È stato un evento repentino e improvviso” e la barca “poteva stare in quel punto della rada”, avevano affermato il procuratore capo Ambrogio Cartosio e il sostituto Raffaele Cammarano. Per la tragedia risulta indagato il comandante del superyacht James Cutfield, accusato di naufragio e omicidio plurimo colposi.

Le 7 vittime del Bayesian

Recaldo Thomas, 58 anni, cittadino canadese e antiguo-barbudano, cuoco di bordo

Jonathan Bloomer, 70 anni, cittadino britannico, passeggero

Judy Bloomer, 71 anni, cittadina britannica, passeggera

Chris J. Morvillo, 59 anni, cittadino statunitense, passeggero

Neda Nassiri coniugata Morvillo, 57 anni, cittadina statunitense, passeggera

Mike Lynch, 59 anni, cittadino britannico, passeggero

Hannah Lynch, 18 anni, cittadina britannica, passeggera

Morto anche il miliardario Mike Lynch

Tra le vittime del naufragio ci sono anche il miliardario Mike Lynch, 59 anni, definito il “Bill Gates britannico”, e sua figlia Hannah Lynch. L’imprenditore aveva invitato alcuni ospiti a bordo del suo yatch per festeggiare la vittoria nel caso di frode negli Stati Uniti. Negli Usa era stato assolto dall’accusa di aver gonfiato il valore di Autonomy, azienda che aveva venduto al gigante tecnologico HP nel 2011.

