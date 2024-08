Il 51enne neozelandese James Cutfield è indagato per naufragio e omicidio plurimo colposi

Il comandante del Bayesian James Cutfield si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande dei magistrati di Termini Imerese nell’interrogatorio di questo pomeriggio. Il comandante del veliero, affondato a Porticello in provincia di Palermo lunedì 19 agosto causando la morte di sette persone, è indagato per naufragio e omicidio plurimo colposi.

Cutfield, assistito dagli avvocati Giovanni Rizzuti di Palermo e Aldo Mordicchia di Genova, ha deciso solo oggi di non rispondere alle domande del sostituto Raffaele Cammarano in attesa di visionare quali elementi ha l’accusa nei suoi confronti.

