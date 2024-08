L'imprenditore aveva cambiato idea dopo la sua assoluzione nel caso di frode

L’imprenditore britannico Mike Lynch aveva pensato di vendere il superyacht di lusso Bayesian prima del viaggio nel Mediterraneo e l’aveva messo in vendita a marzo per 30 milioni di sterline, ma aveva cambiato idea poco dopo la sua assoluzione nel caso di frode negli Stati Uniti e l’aveva ritirato dal mercato a luglio, decidendo che avrebbe trascorso l’estate a bordo e poi avrebbe rivalutato in autunno la decisione di vendere. Lo riporta il Daily Telegraph, citando fonti del settore nautico. Ospiti erano stati invitati a bordo dello yacht per festeggiare la vittoria di Lynch in tribunale, fra cui almeno un membro del suo team legale dello studio Clifford Chance, nonché i colleghi del fondo di investimento londinese Invoke capital, da lui gestito.

Lynch, definito il ‘Bill Gates britannico’, 59 anni, è morto nell’affondamento del superyacht avvenuto al largo di Porticello, in Sicilia. Negli Usa era stato assolto dall’accusa di aver gonfiato il valore di Autonomy, azienda che aveva venduto al gigante tecnologico HP nel 2011.

