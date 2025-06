Il vice ispettore è di nuovo operativo: il bentornato della Polizia sui social

Poco più di un anno fa, l’8 maggio 2024, era stato accoltellato durante un intervento alla stazione di Lambrate per difendere alcuni passeggeri dal 37enne di nazionalità marocchina che lanciava pietre contro di loro. A distanza di oltre 13 mesi, il 17 giugno il vice ispettore di polizia Christian Di Martino è rientrato in servizio. Lo ha annunciato la Polizia di Stato, che sui social ha dato il “bentornato” all’agente 35enne. “Con il turno serale torna oggi in servizio alle volanti della Questura di Milano. Christian Di Martino, il vice ispettore che un anno fa è stato gravemente ferito, rischiando la vita. Ad accoglierlo, come una famiglia, gli abbracci dei suoi colleghi”, si legge nel post su X che accompagna il video nel quale Di Martino dice: “Sono felicissimo di essere ancora qui alle volanti e soprattutto con voi. Auguro a tutti buon servizio e sempre forza polizia”. Di Martino era stato ferito con tre fendenti alla schiena, al torace e all’addome. L’aggressore, arrestato, è stato condanno in primo grado a 12 anni e due mesi di reclusione per tentato omicidio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata