L’avvocato Luigi Tizzoni: "Sorpreso da indiscrezioni, vedremo e poi valuteremo"

Il legale della famiglia Poggi arriva in questura a Milano dove si tiene il maxi incidente probatorio nell’ambito delle nuove indagini sul delitto di Garlasco. “Affronteremo con serietà e responsabilità gli accertamenti che vengono fatti davanti a un perito, quindi un soggetto per definizione terzo. Ci aspettiamo che riescano dei dati importanti, che però dovranno essere messi a raffronto con quello emerso nei processi a carico di Stasi”, ha dichiarato l’avvocato Luigi Tizzoni, legale della famiglia Poggi, al suo ingresso in questura a Milano, dove si stanno svolgendo le operazioni peritali nell’ambito dell’incidente probatorio disposto per la riapertura dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 14 agosto 2007.

In merito alle indiscrezioni sulla possibile presenza di elementi a carico di Andrea Sempio, Tizzoni ha espresso cautela: “Mi sorprende molto leggere che ci siano già elementi a carico di Sempio. Mi chiedo come possa avvenire ciò, visto che è ancora tutta un’attività da esplorare, quindi aspettiamo, vedremo e poi valuteremo”.

Riguardo ai reperti repertati tra i rifiuti della villetta della vittima, Tizzoni ha precisato: “Dalla spazzatura potrà emergere semplicemente se una persona ha toccato quegli oggetti. Poi andrà contestualizzata, identificato ovviamente prima e valutato se potrà avere un’attinenza con una scena del crimine che, a mio avviso, non ha, ma che poi vedremo”.

