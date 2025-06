L'incidente tra i caselli di Grottammare e San Benedetto del Tronto

Poco prima delle 21 di lunedì 16 giugno, i Vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) sono intervenuti sull’autostrada A14, in direzione sud, tra i caselli di Grottammare e San Benedetto del Tronto per un autocarro in fiamme. Con l’ausilio di liquido schiumogeno, i Vigili del fuoco hanno estinto l’incendio evitando che si propagasse a tutto il mezzo pesante ed alla vegetazione nella zona circostante. Sul posto la Polizia autostradale e personale della società autostrade.

