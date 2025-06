È successo a Marsciano. Indagini in corso per accertare se il decesso sia dovuto ad annegamento o a un malore

A Marsciano in provincia di Perugia un ragazzo di 13 anni è morto dopo aver fatto il bagno in un laghetto artificiale di un’azienda agricola, dove si era recato con compagni di classe e alcuni genitori per festeggiare la fine dell’anno scolastico. È accaduto ieri pomeriggio, domenica. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Todi (Perugia), intervenuti sul posto, il 13enne si è tuffato nel laghetto, in località Fontanella, e – per cause ancora da accertare – non è più riemerso.

A lanciare l’allarme sono stati gli altri partecipanti alla festa. Il corpo è stato recuperato intorno alle 20 dai vigili del fuoco. Indagini in corso per accertare se il giovane sia morto annegato oppure per un malore.

Cinque giovanissimi morti nel weekend

Si tratta del quinto decesso di questo tipo negli ultimi due giorni: domenica nel Mugello un bimbo di 10 anni era scompaso mentre faceva il bagno al lago. Il copro del piccolo è stato recuperato alcune ore dopo dal nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco. In provincia di Ferrara un bimbo di sei anni è morto dopo aver accusato un malore in piscina. Il piccolo è stato trasportato in elicottero in gravi condizioni all’ospedale di Cona, dove i medici non sono riusciti a strapparlo alla morte. Sempre a Ferrara un ragazzino di 11 anni, di origini pachistane, non è tornato a riva dopo essere entrato in acqua. Il fatto è avvenuto domenica 15 giugno poco dopo le 19. Rinvenuto a pochi metri dal bagnasciuga da alcuni bagnanti che hanno tentato subito le manovre di soccorso, fino all’arrivo del 118, il ragazzo è arrivato senza vita all’ospedale.

Aymane morto a 16 anni per salvare due bagnanti: “Gesto eroico”

Il sedicenne Aymane Ed-Dafali, di Castelnovo Bariano ha dato la sua vita per salvare due persone dall’annegamento. Ieri è morto dopo essersi tuffato in mare per salvare due bagnanti in difficoltà a Logonovo, canale in cui è interdetta la balneazione e che divide Lido Estensi e Lido Spina, nel Ferrarese. Le due persone sono si sono salvate ma il ragazzo non è più riemerso dalle acque. Aymane era originario del villaggio marocchino di Jbiel, nella regione di Marrakesh, e da tre anni era con la sua famiglia a Castelnovo Bariano, in provincia di Rovigo.

