È successo in un campeggio a Lido delle Nazioni. Disposta l'autopsia

Un bimbo di 6 anni è morto a Lido delle Nazioni, in provincia di Ferrara, dopo essersi sentito male mentre faceva il bagno nella piscina di un campeggio, il camping Tahiti. Il bambino è stato trasportato in elicottero in gravi condizioni all’ospedale di Cona, ma la situazione era compromessa e il piccolo ha perso la vita. Disposta l’autopsia per accertare le cause della morte, secondo quanto riferiscono i carabinieri di Comacchio (Ferrara) non si è in grado di capire se si sia trattato di un principio di annegamento o di un malore a causa di una congestione.

