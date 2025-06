Il giovane era originario del villaggio marocchino di Jbiel, Marrakech

“Ci stringiamo con profonda commozione attorno alla famiglia e agli affetti di Aymane Ed-Dafali, il 16enne di Castelnovo Bariano che, ieri, ha dato la sua vita per salvare due persone dall’annegamento”. Così l’assessora all’Istruzione, Lavoro e Formazione della Regione Veneto, Valeria Mantovan, ha voluto ricordare il 16enne che ieri è morto dopo essersi tuffato in mare per salvare due bagnanti in difficoltà a Logonovo, canale in cui è interdetta la balneazione e che divide Lido Estensi e Lido Spina, nel Ferrarese.

“Il suo gesto eroico rappresenta un esempio di straordinario coraggio e umanità che non deve passare inosservato, nè essere dimenticato – ha aggiunto Mantovan -. Grazie per il tuo altruismo Aymane, riposa in pace”. Aymane era originario del villaggio marocchino di Jbiel, nella regione di Marrakesh, e da tre anni era con la sua famiglia a Castelnovo Bariano, in provincia di Rovigo.

