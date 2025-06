Il giovane era aiuto cuoco. È stato accoltellato in una frazione di Capua

Un ragazzo di 17 anni, Alagie Sabally, è stato ucciso nel corso di una lite avvenuta nella tarda serata di ieri, domenica 15 giugno, nella masseria Adinolfi a Sant’Angelo in Formis, una frazione di Capua, in provincia di Caserta.

Omicidio a Caserta, il 17enne è stato accoltellato

Il giovane, aiuto cuoco nella masseria, è stato accoltellato al petto ed è deceduto. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Capua che hanno provveduto a porre l’area sotto sequestro. Sono in corso le indagini dei militari dell’Arma, coordinati dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, per ricostruire l’accaduto e individuare le cause che hanno scatenato la lite.

