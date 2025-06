La Polizia in collaborazione con le forze dell'ordine greche ha effettuato l'arresto

Sono state rese pubbliche le immagini dell’arresto di Rexal Ford, sospettato per il duplice omicidio di Villa Pamphili.

Il 13 giugno, a Skiathos in Grecia, i poliziotti del Dipartimento della Polizia dell’isola, con la collaborazione della Polizia di Stato- investigatori del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e della Squadra Mobile di Roma – e con l’ausilio del personale dell’Ufficio dell’Esperto per la sicurezza dello SCIP in Grecia, hanno fermato un cittadino americano, gravemente indiziato per l’omicidio della neonata e l’occultamento del cadavere della madre, i cui corpi senza vita sono stati ritrovati a Roma, il 7 giugno scorso, all’interno del parco di Villa Pamphili.

Al termine delle procedure di identificazione, i poliziotti greci hanno dato esecuzione, nei confronti dell’indagato, alla notifica del mandato di arresto europeo emesso dall’Autorità giudiziaria italiana a seguito delle indagini coordinate dalla Procura di Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata