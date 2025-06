L'intervista al vice questore aggiunto di Milano

Segnalare episodi di bullismo, droga, violenza domestica o altri reati, dal proprio smartphone, pc o tablet, in pochi click, allegando foto o video e anche in forma anonima. È possibile con l’app Youpol, l’applicazione che permette di comunicare in modo semplice e veloce con la Polizia di Stato. Nata nel 2017 per prevenire e contrastare episodi di bullismo e spaccio di stupefacenti, durante la fase pandemica Youpol è stata implementata aggiungendo la possibilità di segnalare le violenze domestiche.

“L’applicazione Youpol è uno strumento che consente ai cittadini di mettersi in contatto in modo molto pratico e immediato con la Polizia di Stato. Non sostituisce il numero di emergenza 112, ma rappresenta una modalità ‘smart’ di comunicazione con la Polizia. Si può scaricare su qualsiasi smartphone, tablet o computer, sia con sistema operativo iOS, sia Android. Tramite Youpol è possibile segnalare qualsiasi situazione sospetta o di pericolo, inviando un messaggio che arriva sui monitor della centrale operativa delle nostre ‘Volanti’, oppure si può anche mandare una foto, in modo ancora più immediato”, spiega il vice questore aggiunto Graziella Currò, in un’intervista a LaPresse dalla Centrale operativa della Questura milanese.

L’app consente l’accesso con registrazione utente o in forma anonima e l’invio di messaggi (con foto, video o audio) direttamente alle centrali operative delle Questure. E’ possibile scegliere anche la lingua: inglese, francese, tedesco e spagnolo. Il cittadino può individuare l’ufficio di Polizia più vicino, oppure avviare una chat on line con un operatore della centrale.

Da dicembre 2024 al 12 maggio 2025 sono stati quasi 30 mila gli alert arrivati a Youpol, di cui oltre 9.387 per droga, 1.651 per bullismo e 1.353 per violenza domestica. Le statistiche evidenziano numeri in crescita di mese in mese. Il picco generale si è raggiunto ad aprile, con ben 6.453 segnalazioni. “Nel primo semestre 2025 a Milano abbiamo registrato quasi 2700 segnalazioni, di cui circa 800 per droga, un centinaio per bullismo e altrettante per violenza domestica”, sottolinea Currò. A livello geografico, il Sud è l’area dalla quale provengono più segnalazioni su Youpol, mentre oltre il 45% degli allarmi per violenza domestica è concentrato al Centro.

