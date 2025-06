Molti hanno sventolato bandiere e simboli palestinesi di fronte al carro in segno di protesta

Sabato alle 17 la stragrande maggioranza dei carri del Roma Pride 2025 ha organizzato un flash mob, chiedendo di spegnere la musica per 5 minuti e alzare bandiere e simboli palestinesi, in onore delle vittime civili di Gaza. Il carro della comunità LGBTQI+ appartenente alla comunità ebraica, quello del Keshet Europe, pur se invitato a partecipare all’azione simbolica, si è rifiutato. Il gesto non ha causato alcuna tensione nel corteo, ma diversi manifestanti hanno palesato la propria indignazione nei confronti della scelta della comunità ebraica, che dal proprio carro ha rivendicato la decisione chiedendo di alzare bandiere della pace e non di parte: “sputano addosso alle vittime palestinesi” è stato il commento del carro Gender Queers, che ha organizzato il flash mob. Molti hanno sventolato bandiere e simboli palestinesi di fronte al carro in segno di protesta.

