Ana Sergia Alcivar Chenche, 46 anni, ha avuto un malore durante un intervento in una clinica abusiva. È deceduta al Policlinico Umberto I

Una donna di 46 anni, Ana Sergia Alcivar Chenche (nata in Ecuador nel 1978), è morta al Policlinico Umberto I di Roma dopo un intervento di liposuzione in una clinica abusiva della Capitale. Durante l’operazione, nello studio di via Franco Roncati 6, quartiere Primavalle, la vittima aveva avuto un malore e solo dopo qualche ora è stata portata al pronto soccorso su un’autombulanza privata. Al momento è al vaglio degli investigatori della polizia la posizione del personale sanitario, compresa quella del medico a bordo dell’ambulanza.

Secondo quanto apprende LaPresse, le indagini si stanno anche concentrando su chi ha dato indicazioni in merito al trasporto della pazienze al policlinico Umberto I. Rispetto a dove si trova l’ambulatorio abusivo, dove la 46enne si era sottoposta all’intervento di liposuzione, c’erano ospedali più vicini che sarebbero stati raggiunti più rapidamente senza perdere ulteriore tempo, vitale per la donna già agonizzante. Nessuno dei presenti inoltre avrebbe chiamato il 118 o l’ospedale per avvertire l’arrivo del mezzo con a bordo una paziente in fin di vita. La loro posizione è al vaglio anche della procura della Repubblica di Roma che potrebbe iscriverli sul registro degli indagati.

Cosa è successo durante l’intervento di liposuzione

Partendo da quanto ricostruito dagli investigatori, il medico, l’anestesista e l’infermiera (tutti e tre inseriti nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio colposo) avrebbero provato prima a praticare le manovre di rianimazione senza chiamare i soccorsi e poi, dopo qualche ora avrebbero contattato un’autombulanza privata con un medico a bordo senza chiamare il 118. La tragedia è avvenuta domenica pomeriggio, dopo le 17 e il decesso in ospedale intorno alle 20.

Chi è il medico indagato

Lo specialista che si è occupato dell’intervento di liposuzione è il Dr. Jose Lizarraga Picciotti, medico chirurgo specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva e titolare dello studio medico. Il professionista, regolarmente iscritto all’albo professionale dell’ordine dei medici in Italia, è cittadino peruviano, ha 65 anni e risulta avere precedenti penali per lesioni dopo essere stato denunciato da alcune pazienti, che si erano sottoposte a interventi chirurgici nel 2006 e nel 2018.

