Una donna di 46 anni è morta al pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma dopo essere stata trasporta da un’autoambulanza privata che l’aveva soccorsa in uno studio di medicina estetica in via Franco Roncati 6, nella zona di Torrevecchia nel quartiere romano di Primavalle. La 46enne, mentre si stava sottoponendo a un intervento di liposuzione nell’ambulatorio privato, si è sentita male. Lo studio non aveva l’autorizzazione sanitaria a effettuare interventi chirurgici ed è stato posto sotto sequestro. Tre gli indagati tra cui il titolare Jose Lizarraga Picciotti, medico chirurgo peruviano di 65 anni, con precedenti penali per lesioni dopo essere stato denunciato da alcune pazienti.

Cosa è successo durante l’intervento di liposuzione

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il medico, l’anestesista e l’infermiera, avrebbero provato prima a praticare le manovre di rianimazione senza chiamare i soccorsi e poi, dopo qualche ora avrebbero contattato un’autombulanza privata con un medico a bordo senza chiamare il 118. La tragedia è avvenuta domenica pomeriggio, dopo le 17 e il decesso in ospedale intorno alle 20.

Tre persone nel registro degli indagati

La procura ha iscritto sul registro degli indagati, con l’ipotesi di omicidio colposo, il chirurgo, l’anestesista e l’infermiera. L’ambulatorio è stato sequestrato. Indaga la polizia.

La vittima originaria dell’Ecuador. Il chirurgo già denunciato in passato

La vittima si chiamava Ana Sergia Alcivar Chenche ed era nata in Ecuador nel 1978 . Lo specialista che si è occupato dell’intervento di liposuzione è il Dr. Jose Lizarraga Picciotti, medico chirurgo specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva e titolare dello studio medico. Il professionista, regolarmente iscritto all’albo professionale dell’ordine dei medici in Italia, è cittadino peruviano, ha 65 anni e risulta avere precedenti penali per lesioni dopo essere stato denunciato da alcune pazienti, che si erano sottoposte a interventi chirurgici nel 2006 e nel 2018.

Cos’è la liposuzione

Secondo quanto riportato dal sito dell’ospedale Humanitas “la liposuzione è un intervento che si esegue in anestesia locale o generale (a seconda del numero di punti da trattare e in base all’età e alle condizioni del paziente), praticando piccole incisioni in corrispondenza dei depositi di grasso da aspirare”.

“Nell’intervento di lipoaspirazione si praticano incisioni di 5-6 mm, nelle quali vengono inserite le cannule che aspirano il grasso. Una piccola lipoaspirazione (quella che affronta solo una zona, per esempio i glutei) dura tra i 15 e i 20 minuti e avviene in anestesia locale. Quando i punti da trattare sono diversi (per esempio l’interno delle ginocchia, i glutei e i fianchi) i tempi chirurgici raggiungono l’ora e si ricorre all’anestesia generale. La convalescenza dura una settimana per una piccola liposuzione, il doppio o anche di più per quelle di maggiore entità”.

