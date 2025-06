Decine di forbici colorate "scaricate" davanti all'ingresso della Camera

Azione a sorpresa di Ultima Generazione a Montecitorio. Alcuni attivisti hanno scaricato decine di forbici colorate davanti all’ingresso della Camera dei Deputati per protestare contro il caro vita e chiedere il taglio dell’Iva sui beni di prima necessità. “Giorgia Meloni e il suo governo taglino l’Iva sul cibo che mangiamo ogni giorno” gridano i manifestanti. “Pane, pasta, farina. Il cibo che compriamo costa sempre di più. Giorgia Meloni lo aveva promesso. Perché non lo fa?”. Gli attivisti si sono stesi per terra e sono stati subito portati via di peso dai carabinieri.

Gli attivisti di Ultima Generazioni sono soliti compiere azioni eclatanti: tra le più recenti ricordiamo un blitz di protesta a Torino contro gli allevamenti intensivi e uno a Roma spargendo scarti di verdura davanti al Bulgari Hotel.

