Altro blitz di Ultima Generazione, questa volta a Roma dove nove persone aderenti alla campagna ‘Il Giusto Prezzo’ si sono radunate in piazza Augusto Imperatore, davanti all’ingresso del Bulgari Hotel, e hanno sparso a terra scarti di frutta e verdura, aprendo gli striscioni con scritto “Ultima Generazione” e “Il giusto prezzo”. Gli attivisti hanno mostrato cartelli con scritto “Bollicine o bollette? Questo è il dilemma”, “Vi state mangiando il nostro futuro”, “Nella bolla del lusso il problema non esiste”, “Il lusso è un furto”. Alcune persone sono entrate all’interno dell’hotel e hanno consegnato una lettera rivolta al Direttore della struttura. L’azione si è svolta a poco più di un’ora di distanza da quella avvenuta a Milano in Galleria Vittorio Emanuele.

