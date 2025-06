Solidarietà agli attivisti sotto processo: rischiano da 3 a 6 anni di carcere

Rischiano dai 3 ai 6 anni di reclusione gli 11 anarchici milanesi per i disordini nella manifestazione in solidarietà di Alfredo Cospito dell’11 febbraio 2023. Il corteo terminò con danneggiamenti di banche e negozi, lancio di bombe carta e scontri con la polizia nei pressi di Porta Romana. Un gruppo di solidali ha organizzato un presidio nei pressi del tribunale di Milano in segno di solidarietà ai ragazzi a processo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata