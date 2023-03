In migliaia a manifestare, in apertura lo striscione 'Al fianco di Alfredo al fianco di chi lotta'. Un militante: "Se muore gliela faremo pagare"

Partito da piazza Solferino a Torino il corteo degli anarchici in solidarietà con Alfredo Cospito, il detenuto anarchico in sciopero della fame contro il 41-bis. In apertura uno striscione nero con scritto in bianco ‘Al fianco di Alfredo al fianco di chi lotta’. Circa un migliaio a manifestare. A quanto si apprende, una ventina di partecipanti è stata portata in questura per identificazione. Dopo qualche minuto dall’inizio del corteo, hanno raggiunto la testa alcuni attivisti con scudi di plexiglass e caschi, poi sono iniziati i lanci di fumogeni e bombe carta. Il corteo avanza al grido di “Fuoco alle galere”, “Fuori tutti dal 41 bis” e “Assassini”. Rotte a colpi di pietra alcune vetrine.

Il militante: “Se Alfredo muore gliela faremo pagare”

“Dobbiamo lottare perché Alfredo non muoia, possiamo accettare una sconfitta miliare perché non abbiamo le forze per liberarlo, ma non possiamo accettare una sconfitta politica. Se Alfredo muore dobbiamo fargliela pagare, dovranno pentirsi amaramente questi vigliacchi assassini”. Così lo storico militante anarchico Lello Valitutti, poco prima dell’inizio del corteo. Diverse centinaia le forze dell’ordine che con idranti, mezzi, poliziotti e carabinieri in antisommossa, stanno presidiando la manifestazione, sbarrando l’accesso a piazza Castello. Sotto stretta osservazione i luoghi più sensibili come il grattacielo Intesa Sanpaolo e il Palazzo di Giustizia Bruno Caccia. Tanti i negozi del centro che hanno deciso di restare chiusi per paura di scontri e incidenti.

