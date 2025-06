La procura di Roma ha disposto approfondimenti per stabilire se la donna possa essere morta a causa di un'overdose di droga

La bimba trovata morta insieme alla madre a Villa Pamphili a Roma potrebbe essere stata strangolata. E’ la prima ipotesi formulata dal medico legale che ieri sera ha effettuato l’autopsia sui corpi di madre e figlia, trovate cadavere, a distanza di 200 metri una dall’altra.

Ipotesi overdose di droga

Sul corpo della donna, invece, il medico legale non avrebbe rilevato segni di violenza. La procura della Repubblica di Roma, che indaga per duplice omicidio aggravato, ha disposto ulteriori approfondimenti per stabilire se la madre possa essere morta a causa di un’overdose di droga.

L’analisi dei tatuaggi

Alcuni tatuaggi, presenti sul corpo della donna adulta, sono oggetto di verifiche da parte della polizia scientifica della questura di Roma e potrebbero contribuire a confermare l’identità della vittima. Le foto dei tatuaggi sono stati inseriti nella banca dati delle persone scomparse anche all’estero.

Il ritrovamento a Villa Pamphili

La macabra scoperta è toccata ad un ragazzo che ha sentito un odore nauseabondo, tipico del corpo in putrefazione, provenire dai cespugli. In pochi minuti, subito dopo la chiamata al 112, il parco di si è riempito di decine di volanti e autoradio della polizia, auto civette della sezione omicidi della squadra mobile della questura di Roma e dei detective della scientifica. Centinaia di agenti hanno battuto palmo a palmo l’intero polmone verde, perlustrando ogni anfratto per cercare le tracce. Le ricerche sono andate avanti fino a sera, con i poliziotti ‘armati’ di torcia a led che hanno anche allontanato giornalisti e curiosi che si aggiravano introno alle zone dove erano in corso i sopralluoghi.

