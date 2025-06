Non ci sarebbero persone ferite o intossicate

Fuga di gas metano a Macerata, in piazza Nazzario Sauro, oggi 9 giugno 2025. Nel video gli interventi per la rottura di una tubazione durante dei lavori di scavo. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco per il monitoraggio e la risoluzione della situazione con la strumentazione specifica per registrare la concentrazione del gas in aria e per la verifica della sicurezza degli appartamenti della zona. Sul posto anche la Polizia locale. A quanto si apprende, non ci sarebbero persone ferite o intossicate.

La fuga di gas che si è verificata in mattinata a Macerata a causa della rottura di un tubo durante lavori privati. Sul posto la polizia locale con i vigili del fuoco. In piazza Nazario Sauro, luogo della rottura della tubatura, in via precauzionale è stata interdetta la circolazione al traffico a veicoli e ai pedoni. “Si raccomanda di non percorrere corso Cairoli e viale Trieste; gli agenti della polizia locale indicheranno percorsi alternativi. Per chi abita nelle immediate vicinanze dell’area è fortemente raccomandato allontanarsi dalle abitazioni e chiudere le finestre. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza della zona con l’intervento di Italgas”, ha affermato il Comune di Macerata.

