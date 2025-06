Intanto gli investigatori della Squadra Mobile di Roma hanno acquisto le immagini di videosorveglianza delle telecamere

La procura della Repubblica di Roma ha disposto per martedì 10 giugno l’autopsia sui corpi della bimba di circa 6 mesi e della donna trovate morte ieri pomeriggio a Villa Pamphili. Il sostituto procuratore Antonio Verdi, nei quesiti peritali a cui dovrà rispondere il medico legale nominato, ha chiesto di stabilire innanzitutto la causa e l’orario dei due decessi.

Intanto gli investigatori della Squadra Mobile di Roma hanno acquisto le immagini di videosorveglianza delle telecamere presenti intorno all’area del parco dove sono stati scoperti i corpi. Al vaglio degli inquirenti le denunce di scomparsa presentate negli uffici delle forze dell’ordine nelle ultime settimane.

Non si esclude che sia la neonata che la donna fossero di nazionalità straniera.

A trovare il corpo della donna chiuso in un sacco a poche centinaia di metri dal cadavere della bimba di circa 6 mesi a Villa Pamphili a Roma è stato un gruppo di cittadini peruviani che spesso si trovano in quella zona del parco per giocare a calcio o fare dei pic-nic. Il gruppo è arrivato nella zona del ritrovamento sotto i rovi per via del forte odore. “Noi veniamo qui a giocare a calcio tutti i weekend. L’odore era forte, si sentiva a distanza”, ha detto uno dei ragazzi che fa parte del gruppo ai giornalisti, ieri sera.

