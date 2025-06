Il portavoce di Europa Verde: "Fermiamo il criminale Netanyahu"

“Per dire basta all’ipocrisia del governo Meloni che chiude gli occhi davanti a questo orrore, fermiamo il criminale Netanyahu“. Così Angelo Bonelli di Avs in testa al corteo per Gaza a Roma. Gli fa eco Nicola Fratoianni (Avs): “Oggi a Roma una oceanica risposta di popolo, la risposta dell’indignazione dell’Italia migliore, di chi chiede al nostro governo di non trascinare il nostro Paese nell’infamia della storia, chiediamo il riconoscimento dello Stato palestinese”. In piazza migliaia di persone per la manifestazione dal titolo ‘Gaza, stop al massacro’.

