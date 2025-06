Originaria del Brasile si era trasferita a Milano alcuni anni fa. Aveva un figlio di 9 anni

Sueli Leal Barbosa, 48 anni, è morta la scorsa notte dopo essersi lanciata dalla finestra del suo appartamento in fiamme. Originaria del Brasile, si era trasferita a Milano alcuni anni fa e aveva trovato impiego presso l’Istituto Ortopedico Gaetano Pini, una delle strutture ospedaliere più antiche e rinomate d’Italia nel campo dell’ortopedia.

Il ricordo degli amici di Sueli Leal Barbosa

Descritta dagli amici accorsi sul luogo della tragedia come una donna solare e meravigliosa, Sueli Barbosa viveva nell’ appartamento di viale Abruzzi insieme all’attuale compagno, anch’egli brasiliano, di tre anni più giovane. Da una precedente relazione aveva avuto un figlio, oggi di nove anni. I vicini di casa e gli amici dipingono il compagno come “una persona cattiva e violenta”. L’uomo è stato individuato dagli agenti dell’ufficio prevenzione della questura in un bar situato di fronte al palazzo in cui si è sviluppato l’incendio e attualmente ascoltato in questura dalla Squadra Mobile. Si tratta di una persona senza precedenti penali. Il suo racconto, tuttavia, solleva dubbi tra gli inquirenti, coordinati dal pubblico ministero di turno Maura Ripamonti. A destare perplessità è soprattutto la ricostruzione della lite avvenuta prima del rogo, un alterco che alcuni residenti dello stabile hanno dichiarato di aver udito chiaramente.

L’appartamento in vendita

Da qualche tempo Sueli Barbosa aveva messo in vendita l’appartamento al quarto piano dello stabile, lo stesso che è stato completamente avvolto dalle fiamme. Proprio in quell’unità si stanno concentrando le indagini della polizia scientifica della questura di Milano e dei vigili del fuoco del Nia, per accertare le cause dell’incendio. In totale, le fiamme hanno coinvolto dodici appartamenti, dichiarati inagibili fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Due persone sono state trasportate in ospedale in codice verde.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata