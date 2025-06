Il rogo in una palazzina di viale Abruzzi, vicino a piazzale Loreto

Si è lanciata dal quinto piano di un edificio in viale Abruzzi al civico 64, a Milano, nei pressi di piazzale Loreto, per fuggire dalle fiamme di un incendio ed è morta qualche ora dopo. Nella notte, i vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio di un appartamento al quarto piano di un edificio di sette piani. Soccorsa, la donna è stata portata in ospedale dove è morta qualche ora più tardi.

Evacuato l’intero immobile, due persone ricoverate in codice verde

Tutti i residenti dell’immobile sono stati evacuati a scopo precauzionale, rientrando nelle loro case qualche ora più tardi, tranne quelli del quarto piano, interessato dalle fiamme, per un per un totale di 12 appartamenti, per i quali è stato diffidato l’uso, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Due persone ricoverate in codice verde. Attivato Nucleo investigativo antincendio Lombardia per attività investigativa sulle cause dell’incendio. La donna deceduta, secondo quanto si apprende, aveva 48 anni ed era originaria del Brasile.

