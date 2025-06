Al momento non risultano feriti. Sono in corso le operazioni di spegnimento delle fiamme

Un incendio di vaste dimensioni è divampato oggi, mercoledì 4 giugno, alla facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia a Viterbo. L’intera area è stata evacuata in un raggio di 500 metri: al momento non risultano feriti tra le persone che erano presenti nella facoltà. Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono ancora in corso da parte dei vigili del fuoco che stanno provvedendo a isolare i laboratori all’interno dell’edificio, così da evitare il propagarsi del rogo. Sul posto anche i carabinieri. A causa delle fiamme divampate sul tetto ha ceduto il lucernario in plexiglass.

Incendio in università a Viterbo: in fiamme l’intero tetto degli edifici

Non sono ancora chiare le cause che hanno determinato l’incendio della facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia, a Viterbo. Al momento le fiamme stanno interessando l’intera copertura degli edifici. I vigili del fuoco sono al lavoro per domare l’incendio. In venti sono già sul posto, arrivati dal Distaccamento di Viterbo, da Tarquinia, e squadre a supporto anche dall’Umbria. I pompieri hanno provveduto a evacuare due edifici e anche un albergo poco distante. Secondo le prime informazione, a quanto apprende LaPresse, sembra che fossero in corso dei lavori. Le fiamme e una enorme colonna di fumo sono visibili da molto lontano.

Il Comune: “Chiudete le finestre nel raggio di 1 km”

“A seguito dell’incendio sviluppatosi presso la sede Unitus di Agraria, si invita la popolazione a non avvicinarsi al luogo delle operazioni. Sul posto la polizia locale sta provvedendo a bloccare le strade di accesso. Si raccomanda alla popolazione di tenere chiuse tutte le finestre delle abitazioni nel raggio di un chilometro“. Lo comunica il Comune di Viterbo dopo l’incendio che si è sviluppato sul tetto della facoltà di Agraria presso l’Università della Tuscia.

Sindaca Viterbo: “Priorità domare fiamme, al momento nessuno ferito”

“In questo momento i vigili del fuoco son al lavoro, la priorità è domare l’incendio”. Lo dice a LaPresse la sindaca di Viterbo Chiara Frontini in merito all’incendio che si è sviluppato questa mattina in un edificio della facoltà di Agraria presso l’Università della Tuscia. “Al momento non abbiamo notizie in merito a feriti o dispersi”, ha confermato la prima cittadina precisando che a breve “uscirà un’ordinanza per la chiusura delle finestre con prescrizioni per gli esercizi” commerciali.

#Viterbo, #incendio facoltà di agraria: proseguono le operazioni di spegnimento dall’esterno dell’edificio, #vigilidelfuoco in azione di contenimento delle fiamme che hanno coinvolto il 2º piano, oltre al tetto [#4giugno 12:30] pic.twitter.com/RfWurcq2zg — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 4, 2025

Attesa informativa in Procura

La Procura di Viterbo attende l’informativa congiunta trasmessa da polizia, carabinieri e vigili del fuoco per aprire il fascicolo in seguito all’incendio divampato questa mattina presso la facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia. Sul posto è giunto anche un pubblico ministero per il sopralluogo. Ancora da chiarire le cause del rogo. La procura sta valutando eventuali ipotesi di reato. L’area è stata messa in sicurezza.

DAFNE: il dipartimento di Agraria dell’Università della Tuscia

Il dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) dell’Università degli Studi della Tuscia si trova in via S. Camillo de Lellis, a Viterbo. “Raccoglie una parte importante della prestigiosa eredità della Facoltà di Agraria della stessa Università ed è l’unico dipartimento universitario del Lazio che svolge attività didattica e di ricerca in tutti i campi delle scienze agrarie e forestali“, si legge nel sito della facoltà. Il plesso è dotato di numerosi laboratori e centri che includono l’Azienda Agraria Didattico-Sperimentale ‘Nello Lupori’, l’Orto Botanico ‘Angelo Rambelli’, il Museo Erbario, il Centro Studi Alpino, il Centro Grandi Attrezzature. Riconosciuto in Italia e all’estero, nel 2022 è entrato nella lista dei 180 Dipartimenti di Eccellenza selezionati dal ministero dell’Università e della Ricerca.

Bernini sente il rettore Ubertini

La ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha contattato telefonicamente il rettore dell’Università della Tuscia, Stefano Ubertini, per essere informata sull’incendio che ha interessato la facoltà di Agraria. Nel corso del colloquio, Bernini ha espresso la propria vicinanza alla comunità accademica per il grave episodio e ha chiesto di essere costantemente informata sull’evoluzione della situazione. Ha inoltre assicurato il pieno supporto del ministero all’Ateneo, con particolare attenzione alla tutela della continuità didattica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata