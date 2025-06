L'uomo è stato localizzato e fermato all'aeroporto di Barcellona

In un video diffuso dalla polizia l’uomo sospettato di essere l’autore del duplice omicidio di Luca Gombi e Luca Monaldi, i due uomini trovati senza vita in un appartamento di piazza dell’Unità, a Bologna. L’uomo, terzo inquilino della casa, è stato localizzato e fermato a Barcellona, in Spagna.

Nelle immagini delle telecamere di videosorveglianza si vede il presunto assassino mentre lascia l’abitazione con due valigie e uno zaino. I corpi di Gombi, 50 anni, e di Monaldi, 54 anni, sono stati trovati senza vita ieri dopo che un vicino di casa aveva allertato le forze dell’ordine. Gombi è stato trovato dagli agenti con una ferita all’addome mentre Monaldi è stato sgozzato.

