Fermati quattro sedicenni: aggredirono un 17enne che si era rifiutato di consegnare le scarpe

Quattro sedicenni sono stati fermati per la brutale aggressione ai danni di un diciasettenne su un vagone del treno regionale Torino-Bardonecchia. I fatti si sono verificati nel mese di marzo. La baby gang ha individuato la vittima seduta da sola: dopo un primo approccio per stabilire un contatto una serie di minacce per intimorire il ragazzo e infine la violenta aggressione.

La vittima, dopo essersi rifiutata di consegnare le proprie scarpe è riuscita a scendere alla stazione di Meana di Susa e a fuggire. Sul treno il giovane era stato colpito con un calcio alla mano sinistra e sulla banchina della stazione ferroviaria con un calcio alla schiena e con schiaffi al volto. La baby gang è stata individuata dai Carabinieri grazie all’analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza del treno e della stazione ferroviaria. Per tutti è scattata la misura dell’obbligo di permanenza in casa.

