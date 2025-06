Assieme a lei altri 11 attivisti per il clima. Le immagini dal porto di Catania

Greta Thunberg e altri 11 attivisti per il clima salperanno su una nave alla volta di Gaza con l’obiettivo di portare aiuti nel territorio martoriato dai raid di Israele. La barca a vela ‘Madleen’, gestita dal gruppo Freedom Flotilla Coalition, partirà dal porto siciliano di Catania e cercherà di raggiungere le coste della Striscia nel tentativo di portare aiuti umanitari e sensibilizzare l’opinione pubblica internazionale sulla crisi umanitaria in corso. “Lo facciamo perché, indipendentemente dalle difficoltà che dobbiamo affrontare, dobbiamo continuare a provarci. Perché nel momento in cui smettiamo di provarci, perdiamo la nostra umanità. E per quanto pericolosa possa essere questa missione, non è neanche lontanamente paragonabile al silenzio del mondo intero di fronte a un genocidio trasmesso in diretta streaming”, ha detto Thunberg nel suo discorso. Il gruppo prevede di impiegare sette giorni per raggiungere la destinazione.

