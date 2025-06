L'imbarcazione è diretta nella Striscia per fornire aiuto alla popolazione palestinese

Per Gaza, anche Greta Thunberg è a Catania per la partenza di Freedom Flottilla, il veliero diretto nella Striscia di Gaza per rompere l’assedio, per denunciare il blocco israeliano e fornire aiuti di emergenza alla popolazione civile.

“Dobbiamo mantenere la promessa al popolo palestinese di fare di tutto per protestare contro il genocidio, per tentare di aprire i corridoi umanitari e interrompere l’assedio”, ha detto l’attivista svedese che poi si è commossa aggiungendo: “Dobbiamo continuare a provare, perché nel momento in cui smettiamo di provare è quando perdiamo la nostra umanità. Non è importante quanto questa missione sia pericolosa non è pericolosa quanto il silenzio del mondo intero davanti a questo genocidio”.

